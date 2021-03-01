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В Тюмени таксиста осудили на три года за поножовщину

Происшествия, 14:03 11 марта 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Водителя такси, виновного в причинении тяжкого вреда здоровью, осудили в Тюмени, сообщает Тюменский областной суд.

25-летнему жителю Тюмени позвонил приятель, которого избили в ходе уличного конфликта. Молодой человек откликнулся на призыв о помощи и на своем такси приехал разбираться с обидчиком. Ввязавшись в драку, он ударил оппонента ножом в левый бок. Все участники потасовки разбежались, а раненого госпитализировали в травматологию Областной больницы Тюмени, где после операции он провел почти неделю.

Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с него 250 тыс. рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшего.

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# поножовщина

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