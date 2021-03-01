Сотрудникам "Транснефть-Сибири" вручили награды за производственные достижения

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

20 работников АО "Транснефть-Сибирь" в связи с успешным завершением работ по устранению последствий аварии с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 в г. Норильске приказом Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ награждены медалью "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на объектах ТЭК".

В соответствии с приказом Минэнерго РФ 32 работника предприятия награждены за работу в период действий ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Из них почетными грамотами Минэнерго РФ отмечены 10 человек, остальные поощрены благодарностями Минэнерго РФ.

Корпоративными наградами ПАО "Транснефть" отмечены 35 сотрудников, АО "Транснефть-Сибирь" – 263 работника. Звание "Почетный нефтяник" присвоено начальнику Тобольского управления магистральных нефтепроводов Ходосевичу.

Всего награды получили 517 человек. Из них ведомственными отмечены 125 человек, корпоративными – 298 человек. Почетные грамоты и благодарности региональных и муниципальных органов власти получили 94 человека.

В связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, очное вручение наград сотрудникам АО "Транснефть- Сибирь" было перенесено с осени прошлого года на текущий год. Мероприятие, в котором приняли участие генеральный директор предприятия Виктор Бронников, депутат Тюменской областной думы Сергей Медведев, председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный, состоялось в аппарате управления АО "Транснефть-Сибирь".

В ходе награждения Виктор Бронников поблагодарил коллектив за успешное выполнение задач по обеспечению бесперебойной и эффективной транспортировки нефти. "Выражаю коллективу благодарность за работу в 2020 году. В условиях распространения коронавирусной инфекции мы были вынуждены перестроить графики работы, в том числе в автономном режиме была организована работа диспетчерских служб. Но мы справились с поставленными задачами. Желаю всем новых производственных успехов", – отметил он.