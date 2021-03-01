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Тюменский губернатор выразил соболезнования семье и близким Ирины Медведевой

Губернатор, 13:58 14 марта 2021

admtyumen.ru

Искренние соболезнования родным и близким ректора ТюмГМУ Ирины Медведевой, а также всему научному сообществу в связи с большой утратой выразил губернатор Тюменской области Александр Моор. Она умерла 12 марта после тяжелой болезни.

"Ушла из жизни Ирина Медведева, ректор Тюменского государственного медицинского университета, академик Российской академии наук, Заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор. Всю свою жизнь Ирина Васильевна посвятила медицинской науке. Она родилась в Тюменской области, окончила с отличием Тюменский медицинский институт. В родном вузе занималась наукой и преподаванием, а позже возглавила альма-матер", - написал он.

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# Александр Моор , Ирина Медведева , соболезнования , ТюмГМУ

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