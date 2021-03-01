Умерла ректор Тюменского медуниверситета

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Ректор Тюменского медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Ирина Медведева скончалась 12 марта после тяжелой болезни, сообщает пресс-служба вуза.

Впервые она возглавила медакадемию в октябре 2013 года, в апреле 2019 вновь избрана на должность ректора медицинского университета. Ирина Медведева - единственный академик РАН в области медицины в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, единственная женщина-академик РАН в регионе.

За время ее вуз достиг многих высот: в 2015 году медакадемия получила статус университета, вуз успешно интегрирован в систему первичной аккредитации специалистов и непрерывного медицинского образования. В вузе заработали высокотехнологичные симуляционные обучающие центры, открыта базовая кафедра вуза в Кургане, сетевая секция кафедры ЮНЕСКО МГУ им. Ломоносова. Позиции вуза в национальном рейтинге заметно повысились.

Ирина Медведева была организатором и идейным вдохновителем масштабных конференций и научных форумов, в том числе Терапевтического форума и конгресса "Человек и лекарство". По ее приглашению в Тюменскую область приезжали мировые ученые, их опыт стал доступен практикующим врачам региона.

Ректорат вуза и коллеги выражают соболезнование родным и близким Ирины Медведевой.