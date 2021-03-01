  • 15 марта 202115.03.2021понедельник
  • USD73,5081
    EUR87,7981
  • В Тюмени -5..-7 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

ХК "Рубин" одержал две выездные победы в четвертьфинале плей-офф

Спорт, 10:21 15 марта 2021

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Второй четвертьфинальный матч в рамках розыгрыша "Кубка Петрова" Высшей хоккейной лиги победно провел тюменский "Рубин", сообщает пресс-служба клуба.

В Верхней Пышме сибиряки одолели "Горняк" - 4:2. Днем ранее гости также были сильнее – 2:1. В серии до четырех побед в пользу подопечных Михаила Звягина - 2-0.

Счет во втором матче на четвертой минуте открыли хозяева, отличился Михаил Шалагин. Спустя девять минут капитан "Рубина" Денис Ячменев восстановил равенство – 1:1. Однако не успели гости порадоваться, как пропустили голевую атаку уральцев, которую завершил Данила Дяденькин. Через две минуты счет вновь сравнял Вадим Хлопотов - 2:2.

В начале второго периода Денис Давыдов в третий раз заставил капитулировать голкипера "Горняка" Владимира Галкина. В заключительном игровом отрезке точку в матче поставил Игорь Мережко.

"Тяжело играть два дня подряд, а через 15 часов вдвойне тяжелее. Поэтому очень сложная игра была. И для нас, и для хозяев. Много ошибок, особенно в первом периоде. Не важно, какой счет, важен результат. Он есть сегодня, но это только один шаг. Главное впереди", - отметил после матча главный тренер "Рубина" Михаил Звягин.

16 и 17 марта команды проведут матчи в Тюмени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ВХЛ , Кубок Петрова , ХК Рубин , хоккей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:03 15.03.2021МФК "Тюмень" набрал одно очко в двух домашних матчах с "Синарой"
10:21 15.03.2021ХК "Рубин" одержал две выездные победы в четвертьфинале плей-офф
09:13 15.03.2021Тобольские лыжники пробегут марафон
08:35 15.03.2021В Тюмени выявят обладатетелей Кубка области по бодибилдингу