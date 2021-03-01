ХК "Рубин" одержал две выездные победы в четвертьфинале плей-офф

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Второй четвертьфинальный матч в рамках розыгрыша "Кубка Петрова" Высшей хоккейной лиги победно провел тюменский "Рубин", сообщает пресс-служба клуба.

В Верхней Пышме сибиряки одолели "Горняк" - 4:2. Днем ранее гости также были сильнее – 2:1. В серии до четырех побед в пользу подопечных Михаила Звягина - 2-0.

Счет во втором матче на четвертой минуте открыли хозяева, отличился Михаил Шалагин. Спустя девять минут капитан "Рубина" Денис Ячменев восстановил равенство – 1:1. Однако не успели гости порадоваться, как пропустили голевую атаку уральцев, которую завершил Данила Дяденькин. Через две минуты счет вновь сравнял Вадим Хлопотов - 2:2.

В начале второго периода Денис Давыдов в третий раз заставил капитулировать голкипера "Горняка" Владимира Галкина. В заключительном игровом отрезке точку в матче поставил Игорь Мережко.

"Тяжело играть два дня подряд, а через 15 часов вдвойне тяжелее. Поэтому очень сложная игра была. И для нас, и для хозяев. Много ошибок, особенно в первом периоде. Не важно, какой счет, важен результат. Он есть сегодня, но это только один шаг. Главное впереди", - отметил после матча главный тренер "Рубина" Михаил Звягин.

16 и 17 марта команды проведут матчи в Тюмени.