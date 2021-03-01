Тюменских инноваторов приглашают в программу "МСП: Акселератор инноваций"

| Фото: news.utmn.ru | Фото: news.utmn.ru

Прием заявок в программу "МСП: Акселератор инноваций" продлится до 23 марта. "Корпорация "МСП" и компания "Иннопрактика" (фонд "НИР") приглашают к участию быстрорастущие компании в сфере инноваций и технологичных отраслей экономики. Они должны иметь запрос на на стратегическое развитие, трансформацию продукта, расширение рынков сбыта, оптимизацию и масштабирование своего бизнеса, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Заявки на участие принимают от компаний МСП, не менее четырех лет работающих в одной из приоритетных отраслей, а также имеющих на балансе результаты интеллектуальной деятельности. Совокупный среднегодовой темп роста выручки компании-участника должен составлять за период 2016-2019 годы (2017-2020 годы) не менее 10%. Также компания должна иметь в штате минимум трех сотрудников на ключевых позициях.

По результатам отбора 100 заявителей примут участие в мероприятиях преакселерации – обучающих вебинарах и онлайн-отборе. По результатам питчинга 50 лучших компаний получат возможность стать участниками основной акселерационной программы. Она включает трекшн-сессии – индивидуальные встречи трекеров с курируемыми компаниями, обучающие вебинары и консультациями с менторами – лидерами отрасли.

Итоговым мероприятием акселерационной программы станет демо-день, на котором участники смогут презентовать перед приглашенными экспертами, потенциальными партнерами результаты работы в акселераторе, а также поделиться стратегией развития бизнеса.

По словам генерального директора АО "Корпорация "МСП" Александра Исаевича, при формировании акселерационной программы были разработаны комплексные решения для конкретных задач бизнеса, привлечены опытные эксперты в интенсивном росте бизнеса.

"Это первая программа в цикле отраслевых акселераторов АО "Корпорация "МСП", поддерживающих предпринимателей на разных стадиях развития бизнеса. По завершении программы мы вместе с участниками сформируем подробные "дорожные карты" дальнейшего развития компаний-участников, в том числе АО "Корпорация "МСП" предложит специальные финансовые продукты, которые будут доступны только выпускникам акселерационных программ", – сообщил он.

Регистрация для участников доступно на сайте "Корпорации "МСП" и по ссылке. Участие в акселерационной программе бесплатное.