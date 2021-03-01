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МФК "Тюмень" набрал одно очко в двух домашних матчах с "Синарой"

Спорт, 11:03 15 марта 2021

МФК "Тюмень" | Фото: МФК "Тюмень"

Мини-футбольный клуб "Тюмень" провел два домашних поединка в чемпионате Париматч-суперлиги, сообщает пресс-служба клуба.

В первой встрече тюменцы уступили "Синаре" из Екатеринбурга – 3:8. В составе хозяев отличились Денис Неведров и Артем Антошкин. Еще один гол уральцы забили в свои ворота.

Во втором матче команды сильнейшего не выявили - 4:4. В составе хозяев дубль оформил Антошкин, по разу отличились Александр Упалев и Сергей Абрамович.

"Сегодня мне понравились динамика, движение, передачи. Немного в тактическом плане есть недочеты. Особенно это было видно в начале встречи. Забили сегодня хорошие голы, команда поймала драйв. Спасибо нашим болельщикам, которые пришли несмотря на вчерашнее поражение. Был полный зал, отличная поддержка. Мы им за это благодарны", - отметил после игры главный тренер МФК "Тюмень" Николай Иванов.

Следующие матчи тюменцы проведут 18 и 21 марта. Это будут финальные игры Кубка России против "Газпром-Югры". Первый поединок "Тюмень" проведет дома, ответный матч состоится в Югорске.

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