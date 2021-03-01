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В Тюменской области восстановят 7,8 тыс. га леса

Экономика, 18:25 16 марта 2021

Рослесхоз ВКонтакте

На площади 7,8 тыс. га планируется восстановить лес в Тюменской области в 2021 году в рамках реализации проекта "Сохранение лесов". В том числе создать искусственные насаждения на площади 3,9 тыс. га.

Как сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области, для этого потребуется более 16 млн штук сеянцев хвойных пород, которые выращены в лесных питомниках области.

Сеянцы выращиваются в течение двух-трех лет. Ежегодно для этих целей высевается около 1,5 тонн семян. Чтобы провести лесопосадочные работы качественно и эффективно, посадочный материал ранней весной выкапывают и хранят в снежных буртах или ледниках. Их подготовкой сейчас заняты лесники.

Увеличение площади лесовосстановления является одной из целей реализации федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология".

"Региональный проект "Сохранение лесов" реализуется с 2019 года, — рассказал директор департамента Леонид Остроумов. — К 2024 году тюменским специалистам лесного комплекса необходимо обеспечить 100-процентное восстановление лесов. На 2021 год плановый показатель установлен в размере 80,4%. Восстановить лес планируется на площади 7,8 тысяч гектаров".

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# восстановление лесов

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