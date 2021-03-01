Юные тюменцы смастерят поздравительные открытки для жителей Крыма

| Фото: Российское движение школьников / Тюменская область во ВКонтакте | Фото: Российское движение школьников / Тюменская область во ВКонтакте

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Поздравительные открытки для жителей Крыма создадут школьники Тюменской области в рамках #БольшойГонкиРДШ.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" куратор информационно-методического направления РДШ в Тюменской области Владислав Мухин, задание для участников гонки придумал активисты РДШ. Выполнить его необходимо до 19 марта.

"18 марта 2014 года было подписано соглашение о вхождении Республики Крым в состав Российской Федерации. Поэтому одно из заданий #БольшойГонкиРДШ мы решили посвятить этому событию. Жителям региона необходимо сделать открытку, сфотографировать ее и опубликовать отчет об этом", - говорит он.

В качестве заданий участникам также предлагают записать на видео зарядку и построить шалаш для всей семьи. Размещать выполненные задания необходимо на своей стене в социальной сети ВКонтакте с хештегами #БольшаяГонкаРДШ #РДШ #РДШ72.

Победу в заезде одержит территория с наибольшим количеством участников и выполненных заданий. Присоединиться могут не только школьники, но и родители, педагоги и активные жители муниципалитетов.

Любовь Голышева