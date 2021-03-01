Тюменцы за правильные ответы на вопросы о Крымском полуострове получат подарки

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Десять самых быстрых участников интерактивного теста о Крыме получат сувениры от Тюменского регионального отделения Российского движения школьников.

Тест опубликовали в официальном сообществе организации во ВКонтакте утром 18 марта. Принять участие могут все желающие, как подписчики сообщества "РДШ I Тюменская область", так и другие пользователи социальной сети, у которых задания появятся в новостной ленте.

"Сегодня важная дата для всей нашей страны. Семь лет назад Крымский полуостров стал частью Российской Федерации. Активисты детско-юношеского совета РДШ по информационно-медийному направлению подготовили для вас небольшой интерактивный тест", – написали создатели.

В материале собраны разные вопросы. Первый касается даты официального вхождения Крымской Республики в состав РФ. Также участников спрашивают о живом талисмане Крымского моста, названии города, которое переводится как "Богом данная", древнейшем городе полуострова. Всего – 15 заданий. Под каждым вопросом предложено по четыре варианта ответов.

Инна Пахомова