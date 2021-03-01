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На тюменской набережной пройдет исторический квест "Крымская ласточка"

Общество, 17:45 17 марта 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Поближе познакомиться с историей полуострова Крым предлагают тюменцам активисты регионального отделения "Молодой гвардии". Как рассказал руководитель организации Владимир Сбитнев, квест "Крымская ласточка" пройдет на набережной Туры 20 марта с 11 до 12 часов.

Участники посетят 12 точек, на каждой из которых их ждут задания, связанные с прошлым Крыма. Например, на одной из точек в диалоге двух известных персон нужно будет найти исторические неточности, на другой - освоить семафорную азбуку и прочитать сигнал, переданный с помощью флагов, на третьей - научиться вязать морские узлы. Семь достопримечательностей Крыма зашифруют в анаграммы, а в фотозоне можно будет соединить берег полуострова и материковой России.

Владимир Сбитнев отметил, что этим мероприятием в тюменском отделении МГЕР намерены повысить популярность Крыма как туристического места и восполнить пробелы горожан в знаниях об истории этого региона. Команда, показавшая в квесте лучший результат, получит кубок. В интерактивах смогут поучаствовать все желающие.

Дарья Казакова

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# Владимир Сбитнев , история , квест , Крымская весна , Молодая гвардия

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