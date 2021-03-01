Тюменцев приглашают на онлайн-концерт "Крым в нашем сердце"

Фото ИА "Тюменская линия". Архив Фото ИА "Тюменская линия". Архив

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Онлайн-концерт "Крым в нашем сердце!" стартует в 12 часов на сайте и в официальных группах соцсетей ГАУК ТО "Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева".

В программе - произведения советских композиторов в исполнении студентов и преподавателей колледжа искусств и Тюменского государственного института культуры.

Все исполнители - лауреаты международных конкурсов, а также начинающие исполнители, среди которых трио "Тромбон", Гадир Байрамов, Дарья Иванова, Мария Удовенко, Варвара Публичук, Сергей Смирнов. В программе концерта прозвучат произведения Сергея Рахматинова, Николая Римского-Корсакова, Исаака Дунаевского, Валерия Гаврилина и других известных авторов, пишет "Тюменская область сегодня".