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Клуб "Кристалл" приглашает тюменцев заниматься закаливанием и моржеванием

Спорт, 08:25 17 марта 2021

Клуб зимнего плавания и закаливания Кристалл во ВКонтакте | Фото: Клуб зимнего плавания и закаливания Кристалл во ВКонтакте

Около 300 тюменцев разных возрастов занимаются моржеванием в клубе "Кристалл". Вместе со взрослыми закаливанием занимаются дети и подростки. Занятия проходят в любую погоду. В "Кристалле" практикуют контрастное закаливание – чередование низких и высоких температур, сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени.

Каждый сам определяет длительность пребывания в проруби. Новичков на первое погружение сопровождает руководитель клуба. Длительность закаливающих процедур зависит от состояния здоровья посетителей. Перед посещением необходимо получить консультацию врача.

В клубе действует социальная программа посещения тренировок. Для новых посетителей и членов клуба предусмотрены бесплатные занятия и льготы на посещения бани. Как стать членом клуба закаливания и зимнего плавания "Кристалл" можно узнать на странице в социальной сети ВКонтакте и по телефону: +7 (912) 927-67-25.

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# закаливание , моржи

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