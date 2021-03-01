Голышмановские аграрии начнут посевную кампанию 5 мая

| Фото: администрация Голышмановского городского округа | Фото: администрация Голышмановского городского округа

Яровой сев в Голышманово начнется 5 мая. В 2021 году планируется засеять более 85 тыс. га земли, 57 тыс. га займут зерновые и зернобобовые культуры, сообщает администрация Голышмановского городского округа.

В посевной кампании задействуют 68 единиц техники, из них 49 – многофункциональные комплексы. Для сева зерновых необходимо приобрести более 12,4 тыс. тонн минеральных удобрений. Для весенней посевной кампании аграриям потребуется более 637 млн рублей.

Чтобы получить хороший урожай, культуры будут опрыскивать от болезней и насекомых-вредителей. Руководители предприятий должны предупреждать население через средства массовой информации и объявления в общественных местах об обработках полей, чтобы избежать массовой гибели пчел из близлежащих пасек.

После схода снега сельхозпредприятия проведут опашку сельхозугодий, чтобы создать препятствия распространению огня в случае лесного пожара. Соблюдение правил пожарной безопасности проконтролируют сотрудники пожарной инспекции.

"В период от схода снежного покрова до установления дождливой погоды или снежного покрова пользователи земель сельхозназначения, прилегающих к лесу, проводят очистку этой территории от сухой растительности и пожнивных остатков, мусора. Владельцы и арендаторы участков, прилегающих к лесу, должны принимать меры по защите сельхозугодий от зарастания. Запрещается сжигание сухой растительности на землях сельхозназначения", – подчеркнул заместитель начальника ОНД и ПР Сергей Филинов.

Штраф за нарушение требований противопожарной безопасности - от 2 до 200 тыс. рублей. В случае нанесения крупного ущерба государственному лесному фонду виновнику грозит уголовное наказание.