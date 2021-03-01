Инна Куликова: "Опыт Тюменской области по созданию обсерваторов применили по всей стране"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Опыт Тюменской области по созданию обсерваторов, обустройству стационаров был растиражирован по всей стране. Регион первым столкнулся с новой коронавирусной инфекцией. О том, на какие вызовы пришлось отвечать, в эксклюзивном интервью корреспонденту "Тюменской линии" рассказала директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Минздрава РФ Инна Куликова. Ранее она возглавляла департамент здравоохранения Тюменской области.

Конец января-начало февраля 2020 года запомнится многим медицинским работникам Тюменской области надолго. В эти дни было официально объявлено: на территории региона зафиксирован первый случай новой коронавирусной инфекции. Пациентку - студентку из Китая - немедленно госпитализировали в областную инфекционную больницу.

| Фото: Минздрав РФ | Фото: Минздрав РФ

"Мы все старались, работали круглосуточно. Тюменская область первой встретилась с коронавирусом. Мы первыми встречали наших сограждан, которых двумя бортами эвакуировали из КНР. Никто точно не знал, что это за инфекция, как с ней бороться. Нам приходилось первыми с ней знакомиться, создавать условия, а потом уже вся страна брала пример с нас: по нашей кальке организовывали и обсерваторы, и стационары", - напомнила она.

Нужно подчеркнуть, что в Тюменской области были приняты беспрецедентные меры безопасности: все контакты между эвакуированными людьми и рядовыми гражданами были сведены к нулю, проведена тщательная обработка вещей и автобусов. Сам обсерватор - Градостроитель - тщательно подготовили: просчитали и исключили возможные риски, круглосуточно наблюдали за людьми, которые находятся в карантине.

"В министерство здравоохранения я перешла в конце марта. Здесь также велась круглосуточная работа: на оперштабе просчитывалось количество коек, их оснащение, обсуждалась медицинская помощь, которая должна оказываться заболевшим, препараты. Буквально с колес разрабатывали и внедряли нужные документы. Министерство создало федеральные консультационные центры, в которых врачи из регионов могли получить исчерпывающую информацию. Все это потребовало мобилизации всей системы здравоохранения", - сообщила Куликова.

Россия первой в мире разработала и внедрила вакцину от новой коронавирусной инфекции. Появление на мировой арене Спутника V вызвало дискуссию, но ее эффективность и безопасность подтвердили исследованиями. На сегодняшний день в стране уже несколько препаратов, которые позволяют сформировать антитела от COVID-19.

"Прошел год, мы понимаем, с чем имеем дело. Сейчас мы видим стабилизацию. Работа не прошла даром. Мы знаем, что делать дальше. Наша вакцина одна из лучших в мире. В России идет вакцинация населения. Когда мы охватим необходимое количество людей и будет сформирован массовый иммунитет, тогда это позволит полностью справиться с ситуацией", - резюмировала Инна Куликова.

Екатерина Исаева, Александр Лабыкин