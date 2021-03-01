Пантелеев рассказал о бесперебойной работе ТЭК, возвращении туристов и восстановлении экономики

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Обеспечить медицинский блок всем необходимым - задача, которую решали в первую очередь в Тюменской области. Средства для индивидуальной защиты и дезинфекции пользовались повышенным спросом во всем мире. На помощь пришли тюменские предприятия, которые переориентировали производство и начали работать в режиме нон-стоп. О консолидации бизнеса, власти и общества в период повышенной готовности рассказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"Если говорить о жесткости мер, которые были приняты, на мой взгляд, они были взвешенными, органичными и своевременными. По прошествии времени, мы анализировали, как Тюменская область выглядит на фоне других регионов, и всегда были в лидерах по принятию решений. Держали руку на пульсе, давали бизнесу обратную связь", - уточнил он.



2020 год стал своеобразной проверкой на прочность и гибкость мышления. Во время режима повышенной готовности не было упущено ни одно направление. Работа шла по всем фронтам: начиная от возвращения тюменцев из-за рубежа до восстановления экономики.

"Большой блок был посвящен промышленности, ориентированной на работу ТЭК. Были разработаны алгоритмы, которые затем по всей стране приняты за основу. Речь идет о создании реестра уведомлений и всех процедур", - уточнил он.

Наибольший ущерб был нанесен отраслям, ориентированным на туризм, - базы отдыха, гостиницы не могли принимать клиентов. Здесь региональные власти разработали и внедрили механизм, который позволил поддержать бизнес и усилить профилактическую работу по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"Мы начали расселять наших медиков в гостиницы. Обустроили 70 обсерваторов, в которых проходили карантин люди, вернувшиеся из зарубежных стран и сотрудники нефтегазовых компаний, работающие вахтовым методом. Одномоментно госпитали могли принять 6-7 тысяч человек. Благодаря этому удалось избежать больших вспышек COVID-19 на месторождениях. За счет слаженной работы мы обеспечили бесперебойную работу ТЭК", - рассказал Пантелеев.

Приостановка работы предприятий вызвала социальную напряженность. Чтобы нивелировать последствия и не оставить людей один на один с проблемой были введены беспрецедентные меры поддержки для предпринимательского сообщества.

"Таких мер никогда не было ни в России, ни в Тюменской области. Мы помогали выстраивать коммуникации между людьми, компаниями, крупным бизнесом, малым и средним, арендодателями и арендаторами. Та комбинация, которую была взята за основу, при наших мерах поддержки и готовности бизнеса к диалогу, позволила максимально сохранить предприятия и сотрудников", - добавил заместитель губернатора.

По мере снятия ограничений и стабилизации ситуации разработали стратегию развития региона. К работе подключилась международная консалтинговая компания McKinsey & Company.

"Помимо того, что мы решали ежедневные вопросы, губернатор поставил задачу определиться с инвестиционной стратегией. Совместно с McKinsey проанализировали сильные стороны и новые направления. К концу 2020 года нашли то, что в перспективе может стать новыми драйверами экономического развития. Это позволило на выходе из пандемии вдохнуть свежий воздух и посмотреть в будущее. Программа разрабатывалась с представителями бизнеса. Мы уже приступили к ее системной реализации, это позволяет бизнесу не колебаться, а встроиться в работу", - сказал он.

К примеру, в конце 2020 года Тюмень получила официальный статус термальной столицы России. И хоть пандемия нанесла существенный удар по туристической отрасли, благодаря новому подходу и решениям, Тюменской области удалось уже к сентябре вернуться к показателям 2019 года.

Екатерина Исаева, Александр Лабыкин