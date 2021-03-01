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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области уже год действует режим повышенной готовности из-за COVID-19

Общество, 18:06 17 марта 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

18 марта 2021 года исполняется ровно год, как на территории Тюменской области действует режим повышенной готовности. О том, как прошли 12 месяцев напряженной борьбы с новой коронавирусной инфекцией - в специальном проекте "Тюменской линии".

17 марта 2020 года губернатор Александр Моор сообщил о введении режима повышенной готовности. Утром следующего дня регион стал жить по новым правилам: категорический запрет на проведение спортивных, культурных и иных массовых мероприятий, перевод школьников на дистанционное обучение, введение карантинного режима в медучреждениях.

О том, как регион жил эти 12 месяцев, вспомним вместе. В течение дня, 18 марта, на сайте агентства будут опубликованы интервью с руководителем Роспотребнадзора по Тюменской области Галиной Шарухо, директором департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Минздрава РФ Инной Куликовой, председателем Тюменской областной думы Сергеем Корепановым, заместителем губернатора Тюменской области Андреем Пантелеевым, уполномоченным по защите прав предпринимателей в регионе Ларисой Невидайло, главой Тюмени Русланом Кухаруком, представителями волонтерского движения и врачами.

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