Год с COVID-19: как Тюменская область прожила его и помогла всей стране

| Фото: со страницы Александра Моора ВКонтакте | Фото: со страницы Александра Моора ВКонтакте

Ровно год назад, 31 января 2020, в Тюменской области официально подтвердили первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Студентку индустриального университета с признаками ОРВИ, вернувшуюся из Китая, в тот же день экстренно доставили в областную инфекционную больницу. Результаты первой диагностики тогда были отрицательными, но при повторном анализе новосибирская лаборатория "Вектор" подтвердила наличие у девушки COVID-19.

Так Тюменская область вместе с Забайкальским краем стала первым российским регионом, столкнувшимся с неизвестной болезнью. Для того, чтобы не допустить распространения инфекции, были мобилизованы все силы, в аэропорту и на вокзалах проводилась обязательная термометрия для приезжающих из других территорий, губернатор Александр Моор держал ситуацию на личном контроле.

На сайте агентства "Тюменская линия" 31 января был создан официальный информационный канал регионального оперативного штаба. В круглосуточном режиме сотрудники издания освещали ситуацию с COVID-19 для того, чтобы держать жителей в курсе и противостоять многочисленным фейкам, которые в такой кризисной ситуации распространялись с завидной регулярностью. Руководители профильных ведомств ежедневно комментировали обстановку, отвечали на вопросы журналистов и давали полную картину происходящего.

У всех контактировавших с зараженной китаянкой коронавирус не обнаружили, и какое-то время он оставался за закрытыми дверями одиночного больничного бокса. Тюменские инфекционисты тогда действовали на свой страх и риск, - с момента возникновения COVID-19 прошло совсем немного времени и никто в мире особо не понимал, как его лечить. К счастью, терапия была подобрана верно, никаких осложнений пациентка не получила и уже 11 февраля она вернулась к нормальной жизни.

| Фото: со страницы Александра Моора ВКонтакте | Фото: со страницы Александра Моора ВКонтакте

Однако не только из-за китайской студентки к Тюменской области в этот период было приковано внимание всей России. 1 февраля 2020 года министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил создать авиационную группировку, которая будет эвакуировать из Китая соотечественников. 4 февраля стало известно, что граждан РФ будут вывозить в Тюменскую область. У региона было два дня, чтобы подготовиться.

5 февраля два самолета ВКС приземлились в аэропорту Рощино со 144 гражданами РФ и стран СНГ, эвакуированными из очага эпидемии в Ухане. Для обсервации людей, возможно зараженных неизлечимой болезнью, переоборудовали санаторий "Градостроитель". В условиях строжайшего соблюдения эпидемиологической безопасности всех их доставили до места, не допустив ни одного случайного контакта. Костюмы спецзащиты, респираторы и перчатки в несколько слоев, маски - все это стало привычным для тюменских медиков еще до того, как превратилось в обыденность для всех российских врачей и медсестер.

За 14 дней ни у одного из прилетевших не проявились симптомы COVID-19. С персоналом обсерватора многие прощались, не скрывая слез - заботу, вкусную еду, человеческое отношение и готовность сотрудников всеми возможными способами разнообразить карантинные будни постояльцы оценили по достоинству. Многие шутили, что выспались и отдохнули на год вперед. Благодарили и простых тюменцев, которые поддерживали их в социальных сетях, передавали гостинцы и приглашали в гости после того, как закончится изоляция.

| Фото: со страницы Александра Моора ВКонтакте | Фото: со страницы Александра Моора ВКонтакте

Через месяц после того, как в Тюменской области был зафиксирован первый случай коронавируса, выявили еще один. 15 марта региональные власти сообщили, что это - житель Тюмени, вернувшийся из отпуска в Швейцарии и на островах Карибского бассейна. С 18 марта в субъекте ввели режим повышенной готовности, который в течение года изменялся и дополнялся, но до сих пор действует. Тогда же начала работу региональная горячая линия для прибывших из-за рубежа, а корреспонденты и редакторы "Тюменской линии" серьезное внимание при формировании новостной ленты уделяли материалам о профилактике, о мерах предосторожности и о том, куда обращаться за помощью пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями, находящимся на вынужденной самоизоляции.

20 марта выявили третий эпизод заражения коронавирусом среди жителей Тюмени, 29 марта - еще один, и далее - 31 марта, 3 апреля, 7 апреля, 9 апреля, 10... С этого момента единичный, но прирост по заболеваемости происходил регулярно, а коронавирусная сводка день за днем возглавляла топы новостей по количеству запросов и просмотров. Для недопущения массовой заболеваемости и для того, чтобы поддержать живущих в ограничениях людей, работали волонтерские сообщества, назначались единовременные пособия, нуждающихся с признаками ОРВИ обеспечивали лекарствами, обучение, а затем и работа для многих перешли в онлайн.

Первая смерть от COVID-19 в Тюменской области зафиксирована 11 апреля 2020 года. Жертвой стала пожилая женщина 66 лет, состояние которой осложнили хронические заболевания. С этого месяца специалисты стали все чаще регистрировать заражения внутри региона: пациенты с вновь диагностированным коронавирусом зачастую не покидали пределов области. Постепенно под инфекционные отделения перепрофилировались и другие больницы как в Тюмени, так и в муниципалитетах. Ограничительные мероприятия позволили системе здравоохранения подготовиться, медикам - освоить все необходимые процессы и навыки, чтобы работать в так называемых "ковидных бригадах".

Тюменские врачи на правах экспертов отправляются в другие субъекты для борьбы с эпидемией, а те, кто работают в самой области, всеми силами борются за жизнь каждого человека. Жители региона всех возрастов ценят это и разными способами благодарят за неравнодушие и профессионализм: пишут об этом в соцсетях, создают театральные постановки и выставки, дарят подарки и рисуют комиксы.

| Фото: со страницы Александра Моора ВКонтакте | Фото: со страницы Александра Моора ВКонтакте

Опыт Тюменской области в борьбе с COVID-19 во многом уникален: у нас появился первый зараженный на территории России, к нам для обсервации прилетели самолеты из эпицентра инфекции, наши специалисты добились того, чтобы долгое время находившийся на ИВЛ, один из первых в стране тяжелобольной коронавирусом смог дышать самостоятельно и полностью выздоровел. По количеству тестирований регион стабильно находится в списке лучших - сейчас это почти 5 тыс. исследований в сутки.

До окончательной победы над болезнью еще немало дней. И год назад, и сейчас ситуация и в стране, и внутри области зависит от усилий каждого: от соблюдения правил профилактики, от работы медперсонала и санитарных служб, от снабжения больниц и аптек, от ответственности бизнеса и так далее. Конечно, коронавирус был и остается не единственной проблемой, но столкновение с ним было самым непредсказуемым.

По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галины Шарухо, в январе 2021 года эпидемиологическая ситуация остается стабильной, а с 16 января отмечается снижение общего числа заболевших. По данным на 29 января, вакциной "Спутник V" уже привились 9 тыс. 807 жителей области, в листе ожидания - 10 тыс. 41 человек.

Дарья Казакова