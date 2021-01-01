144 случая коронавируса выявили в Тюменской области за сутки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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144 больных коронавирусной инфекцией выявили в Тюменской области. Всего за минувшие сутки в России зарегистрировали 19 тыс. 32 новых случаяв 85 регионах, сообщает федеральный оперштаб.

10,5% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 512 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 24 тыс. 502 человека.

В Москве заболели 2 тыс. 430 человек, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 512, в Московской области - 1 тыс. 69.

В Свердловской области выявили 359 новых случаев, в Челябинской области - 281, в Ханты-Мансийском автономном округе - 178, в Курганской области - 96, в Ямало-Ненецком автономном округе - 63.

Всего на сегодняшний день в России выявили 3 млн 832 тыс. 80 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировали 72 тыс. 697 летальных исходов, выздоровели 3 млн 279 тыс. 964 человека.