  • 28 января 202128.01.2021четверг
  • USD75,0400
    EUR91,2186
  • В Тюмени -5..-7 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцы за последнюю неделю стали реже болеть ОРВИ

Общество, 19:46 28 января 2021

dz.admtyumen.ru

На 14% снизилась заболеваемость ОРВИ в Тюменской области с 18 по 24 января. Вирусы гриппа не циркулируют, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

"Показатель заболеваемости на 41% ниже недельного эпидемического порога. Заболеваемость населения Тюменской области ОРВИ и гриппом за 3 неделю 2021 года уменьшилась на 14% по сравнению со 2 неделей", - сказала она.

Специалисты напоминают, что для профилактики ОРВИ нужно регулярно проветривать помещения, мыть руки с мылом, избегать контакта с больными ОРВИ. При посещении общественных мест обязательно пользоваться масками, менять их нужно каждые два-три часа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Галина Шарухо , ОРВИ

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:13 28.01.2021На Ямале спасли замерзающую семью тундровиков
19:46 28.01.2021Тюменцы за последнюю неделю стали реже болеть ОРВИ
19:35 28.01.2021В Тобольске завершили плановый капремонт домов
19:24 28.01.2021Пассажиры поездов УФО забывают в вагонах гироскутеры, лыжи и коньки