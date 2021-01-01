Тюменцы за последнюю неделю стали реже болеть ОРВИ

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На 14% снизилась заболеваемость ОРВИ в Тюменской области с 18 по 24 января. Вирусы гриппа не циркулируют, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

"Показатель заболеваемости на 41% ниже недельного эпидемического порога. Заболеваемость населения Тюменской области ОРВИ и гриппом за 3 неделю 2021 года уменьшилась на 14% по сравнению со 2 неделей", - сказала она.

Специалисты напоминают, что для профилактики ОРВИ нужно регулярно проветривать помещения, мыть руки с мылом, избегать контакта с больными ОРВИ. При посещении общественных мест обязательно пользоваться масками, менять их нужно каждые два-три часа.