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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Галина Шарухо рассказала, у кого выше риск заболеть COVID-19

Общество, 18:27 28 января 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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96% заболевших в Тюменской области - это взрослые люди. Школьники и студенты болеют реже.

Региональное управление Роспотребнадзора констатирует снижение общего числа инфицированных в Тюменской области, начиная с 16 января, рассказала руководитель ведомства Галина Шарухо.

"43% заболевших - это работающие граждане, 36% — пенсионеры. Дети, школьники и студенты болеют гораздо реже - 7% от общего числа", - отмечает региональный оперштаб.

Наибольший показатель заболеваемости в последние две недели по-прежнему отмечается среди людей старше 65 лет, но по сравнению с предыдущим периодом он снизился на 11%. Рост зарегистрирован в возрастных группах 50-64 года, 30-49 лет, 18-29 лет. Среди детей заболеваемость снизилась на 14%.

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# Галина Шарухо , коронавирус

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