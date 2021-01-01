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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области у 148 человек выявили COVID-19 за сутки

Общество, 13:21 28 января 2021

департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

У 148 человек подтвердилась коронавирусная инфекция в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявлено 19 тыс. 138 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

11,5% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 575 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 26 тыс. 775 человек.

В Москве заболели 2 тыс. 897 человек, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 128, в Московской области - 939.

В Свердловской области выявили 369 случаев, в Челябинской области - 285, в Ханты-Мансийском автономном округе - 188, в Курганской области - 98, на Ямале - 71.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 млн 793 тыс. 810 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 71 тыс. 651 летальный исход, выздоровело 3 млн 229 тыс. 258 человек.

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# коронавирус

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