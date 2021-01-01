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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Двое мужчин и женщина с COVID-19 скончались в Тюменской области

Общество, 14:48 26 января 2021

Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Двое мужчин 42 и 66 лет и 58-летняя женщина с COVID-19 умерли в Тюменской области, сообщает региональный оперативный штаб.

За минувшие сутки в регионе выявлено 152 случая заболевания, в том числе у 13 детей. Всего с начала пандемии - 27 тыс. 501 случай.

16 пациентов из общего числа заболевших находятся на ИВЛ. 10 тыс. 957 человек остаются под медицинским наблюдением, 1 тыс. 965 человек находятся на перевахтовке.

145 человек выздоровели, за весь период - 25 тыс. 868.

За весь период пандемии в Тюменской области скончался 241 пациент с коронавирусом.

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# коронавирус

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