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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Военнослужащим ТВВИКУ поставили прививки от коронавируса

Общество, 12:24 27 января 2021

function.mil.ru

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Военнослужащим Тюменского высшего военного инженерного командного училища сделали прививки от коронавируса.

Перед введением вакцины, сообщает пресс-служба Центрального военного округа, специалисты медицинской службы учебного заведения проинформировали военнослужащих о воздействии препарата "Гам-Ковид-Вак" на организм человека, его возможных побочных эффектах.

Всего прививки сделали более 2 тыс. военнослужащих из числа командного, профессорско- преподавательского и переменного состава высших военных учебных заведений, дислоцированных на территории Центрального военного округа (ЦВО) в Челябинской и Тюменской областях.

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# вакцинация , короавирус , ТВВИКУ

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