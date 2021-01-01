150 пациентов с COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки

| Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

У 150 человек подтвердилась коронавирусная инфекция в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявлен 17 тыс. 741 новый случай коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

10,3% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 594 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 27 тыс. 922 человека.

По числу новых случаев лидируют Москва - 1 тыс. 837, Санкт-Петербург - 1 тыс. 813 и Московская область - 928.

В Свердловской области заболели 368 человек, в Челябинской области - 287, в Ханты-Мансийском автономном округе - 185, в Курганской области - 100, на Ямале - 72.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 млн 774 тыс. 672 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 71 тыс. 76 летальных исходов, выздоровело 3 млн 202 тыс. 483 человека.