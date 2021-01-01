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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

144 жителя Тюменской области выздоровели от коронавируса за сутки

Общество, 14:20 27 января 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

144 жителя Тюменской области выздоровели от коронавируса за сутки, сообщает региональный оперштаб. За весь период пандемии от болезни оправились 26 тыс. 12 человек.

Выявлено 150 новых случаев заболевания, в том числе у 15 детей. Всего с начала пандемии - 27 тыс. 651

К ИВЛ подключили 13 пациентов на ИВЛ. 10 тыс. 948 человек остаются под медицинским наблюдением. 1 тыс. 998 - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончался 241 пациент с коронавирусом

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# коронавирус

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