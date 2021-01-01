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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Заболеваемость COVID-19 снизится вдвое к середине весны, считают специалисты

Общество, 10:56 26 января 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В два раза могут снизиться показатели заболеваемости и смертности от COVID-19 к середине весны. Об этом РИА Новости сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

"Ожидается, что до середины весны показатель заболеваемости COVID-19, а также число летальных исходов снизится, показатели могут сократиться вдвое. Однако далее возможен снова всплеск заболеваемости в связи с естественным весенним пиком", - сказал Тавадян.

По мнению специалиста, ситуация уже скоро резко может стать лучше, однако вакцинация даже с учетом ее массового начала идет медленнее, чем распространяется вирус. Всеобщая вакцинация обязательна для полного нивелирования вируса и предотвращения новой возможной волны, считает Тавадян.

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# вакцинация , коронавирус

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