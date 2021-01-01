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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области 155 человек заболели COVID-19 за сутки

Общество, 13:10 25 января 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

155 случаев коронавируса выявлено в Тюменской области. Всего за последние сутки в России подтвердилось 19 тыс. 290 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

10,3% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 456 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 19 тыс. 3 человека.

В Москве заболели - 2 тыс. 382 человека, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 116, в Московской области - 1 тыс. 163.

В Свердловской области - 386 новых пациентов, в Челябинской области - 292, в Ханты-Мансийском автономном округе - 211, в Курганской области - 99, на Ямале - 79.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 млн 738 тыс. 690 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 69 тыс. 918 летальных исходов, выздоровело 3 млн 150 тыс. 763 человека.

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# коронавирус

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