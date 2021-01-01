Российские ученые получили первое изображение британского штамма коронавируса

| Фото: Роспотребнадзор | Фото: Роспотребнадзор

Первое изображение британского штамма нового коронавируса получили ученые государственного научного центра "Вектор", сообщает Роспотребнадзор.

Электронная микрофотография получена с помощью трансмиссионного электронного микроскопа при увеличении 100 000х в рамках продолжающегося изучения свойств данного варианта нового коронавируса.

Напомним, первый случай британского штамма COVID-19 выявлен у россиянина, который вернулся из Великобритании в период с конца ноября до 22 декабря 2020 года. Как отмечают в ведомстве, зарегистрированные в РФ ПЦР-тесты обеспечивают надежное выявление британского варианта вируса. Тест-система Роспотребнадзора способна отличить вариантный вирус от немутантных форм.

Мутации, характерные для британского штамма коронавируса, не сказываются на эффективности вакцины "ЭпиВакКорона", в состав которой входят пептидные антигены, относящиеся к консервативным участкам вирусного белка, не затрагиваемым выявленными у вируса изменениями.