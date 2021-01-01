Первый случай британского штамма COVID-19 обнаружен в России

| Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Первый случай британского штамма COVID-19 выявлен у россиянина, который вернулся из Великобритании в период с конца ноября до 22 декабря. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия 1" 10 января.

По словам главного санитарного врача страны, за это время эксперты провели обследование более 7 тыс. россиян, прилетевших из Великобритании. У 32 была обнаружена новая коронавирусная инфекция. 28 человек перенесли заболевание бессимптомно.

"Два человека были госпитализированы со средней тяжестью заболевания коронавирусом. К концу 2020 года у одного из пациентов был замечен вариант того самого штамма, который вызывает столько тревоги", - сказала Анна Попова.

Состояние пациента с так называемым британским штаммом COVID-19 оценивается как стабильное, он чувствует себя хорошо, добавила она.

Глава Роспотребнадзора отметила, что тест-системы, которые используют в стране, обнаруживают этот вид вируса. Вакцины, применяемые для иммунизации населения, способны защитить и от новоявленного штамма.

Добавим, новый, более заразный штамм коронавируса В.1.1.7, впервые был обнаружен в Великобритании в сентябре. Установлено, что новый штамм распространяется на 70% быстрее, чем уже существующие виды COVID-19.