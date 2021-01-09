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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Еще 155 жителей Тюменской области - с диагнозом COVID-19

Общество, 13:18 09 января 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Диагноз COVID-19 подтвержден у 155 жителей Тюменской области по данным на 9 января. Всего за последние сутки в России выявлено 23 тыс. 309 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

В 11,8% случаев пациенты не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 470 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 23 тыс. 680 человек.

В Москве - 4 тыс. 900 новых случаев, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 6, в Московской области – 1 тыс. 184.

В Свердловской области заболели 385 человек, в Челябинской - 295, в Ханты-Мансийском автономном округе - 193, в Ямало-Ненецком автономном округе - 123, в Курганской области – 106.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 млн 379 тыс. 103 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 61 тыс. 381 летальный исход, выздоровели 2 млн 754 тыс. 809 человек.

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# коронавирус

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