Еще 155 жителей Тюменской области - с диагнозом COVID-19

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Диагноз COVID-19 подтвержден у 155 жителей Тюменской области по данным на 9 января. Всего за последние сутки в России выявлено 23 тыс. 309 новых случая коронавируса в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

В 11,8% случаев пациенты не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 470 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 23 тыс. 680 человек.

В Москве - 4 тыс. 900 новых случаев, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 6, в Московской области – 1 тыс. 184.

В Свердловской области заболели 385 человек, в Челябинской - 295, в Ханты-Мансийском автономном округе - 193, в Ямало-Ненецком автономном округе - 123, в Курганской области – 106.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 млн 379 тыс. 103 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 61 тыс. 381 летальный исход, выздоровели 2 млн 754 тыс. 809 человек.