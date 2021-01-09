Названы продукты, от которых необходимо отказаться во время COVID-19

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Последствия, связанные со злоупотреблением некоторыми видами продуктов, могут усугубить течение коронавирусной инфекции или повысить риск заразиться ею, считает врач-терапевт и диетолог Екатерина Бурляева. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом, отмечает специалист, ни один продукт не может сам спровоцировать болезнь. Это не одномоментное влияние, а комплекс неправильных привычек, приводящих к заболеваниям, которые в конечном итоге и повлияют на течение и заболеваемость COVID-19.

Врач привела в пример людей с избыточной массой тела — ее обычно "наедают" в течение многих лет. Лишний вес может привести к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других болезней, которые и влияют на течение коронавируса. В качестве примера специалист рассмотрела соленья: один огурец не способен загустить кровь, однако, это произойдет, если съесть целую банку, не запивая водой. Поэтому Екатерина Бурляева призвала свести до минимума употребление таких продуктов, чтобы избежать риска.

Кроме того, медик напомнила и о том, что для находящихся на карантине или в самоизоляции людей Роспотребнадзор и ФИЦ питания и биотехнологии разработали рацион. Стоит ограничить потребление соли и сахара, а также насыщенных и транс-изомеров жирных кислот. Также нужно уменьшить и количество мучных изделий, хлеба и хлебобулочных изделий, газированных и сокосодержащих напитков. От колбас, сосисок, деликатесной продукции, а также мяса с высоким содержанием жиров также нужно отказаться или ограничить их потребление. Это касается и сыров с массовой долей жира более 30%. Кроме того, нужно отказаться от чипсов, майонеза и фастфуда.

Бурляева также подчеркнула и важность рекомендации ВОЗ об отказе от алкоголя. При этом ограничить его употребление нужно не только для того, чтобы снизить риски заражения коронавирусом, но и уменьшить опасность возникновения других болезней.