О важности закаливания горла для профилактики ОРВИ рассказал врач

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почему важно закаливать горло, особенно в пандемию, рассказал врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Об этом сообщает РИА Новости.

Вирусы и бактерии в организм человека попадают через верхние дыхательные пути, в то числе через глотку. В глотке они должны миновать лимфоэпителиальное кольцо, его образуют небные миндалины, аденоиды, язычная миндалина и трубные валики. Если иммунитет там хороший, вся инфекция будет в этом кольце утилизирована, отметил эксперт.

Он рекомендовал закалять горло, например, с помощью так называемой скандинавской методики.

"Берем на выбор сок манго, апельсиновый, лимонный или сок грейпфрута. Можно использовать и свежевыжатый сок. Все зависит от того, какая у вас кислотность и от ваших индивидуальных предпочтений. Заливаем сок в формочки и ставим их в морозилку. Там сок замерзает, после чего мы достаем время от времени эти небольшие льдинки и рассасываем. В цитрусе много витамина С, он укрепляет слизистую оболочку, а льдом мы тренируем заднюю стенку глотки, нашу лимфоидную ткань", – объяснил врач.

Процедуру эту нужно повторять регулярно до двух раз в день, льдинка должна быть не больше 5 см в диаметре. Одной льдинки достаточно для однократного рассасывания.

Для закаливания горла эксперт также посоветовал совершать зимой прогулки, причем дышать холодным воздухом и носом, и ртом. Это тоже будет благотворно влиять на горло, чтобы противостоять бактериальной и вирусной, в том числе коронавирусной инфекции.

Однако все эти приемы не подходят тем, кто страдает субатрофией и атрофией задней стенки глотки, при которой слизистая оболочка очень иссушена. Не рекомендованы они и при воспалениях верхних дыхательных путей и при инфекционных заболеваниях, предупредил Зайцев.