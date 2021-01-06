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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

На ИВЛ в Тюменской области остаются 10 пациентов с коронавирусом

Общество, 15:18 06 января 2021

здравоохранение Тюменской области ВК | Фото: здравоохранение Тюменской области ВК

10 пациентов из общего числа заболевших коронавирусной инфекцией остаются на ИВЛ в Тюменской области, сообщает региональный оперштаб.

За сутки в регионе COVID-19 выявили у 159 человек, в том числе, у троих детей. С начала пандемии заболели 24 тыс. 306 человек. 143 человек выздоровели, за весь период - 22 тыс. 847.

9 тыс. 124 пациента остаются под медицинским наблюдением. 679 человек - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 207 пациентов с коронавирусом.

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# ИВЛ , коронавирус

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