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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

145 пациентов выздоровели после COVID-19 в регионе

Общество, 13:42 04 января 2021

Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

145 жителей региона выписали в Тюменской области после перенесенной коронавирусной инфекции. Всего в регионе излечились 22 тыс. 563 человек, сообщает областной оперативный штаб.

За минувшие сутки выявлено 153 новых случая заболевания, в том числе у десяти детей. Всего с начала пандемии зафиксировано 23 тыс. 987 случая болезни.

11 пациентов из общего числа заболевших остаются на ИВЛ.

9 тыс. 133 человека остаются под медицинским наблюдением, 679 человек - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 204 пациента с коронавирусом.

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# коронавирус

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