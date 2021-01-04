145 пациентов выздоровели после COVID-19 в регионе

| Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

145 жителей региона выписали в Тюменской области после перенесенной коронавирусной инфекции. Всего в регионе излечились 22 тыс. 563 человек, сообщает областной оперативный штаб.

За минувшие сутки выявлено 153 новых случая заболевания, в том числе у десяти детей. Всего с начала пандемии зафиксировано 23 тыс. 987 случая болезни.

11 пациентов из общего числа заболевших остаются на ИВЛ.

9 тыс. 133 человека остаются под медицинским наблюдением, 679 человек - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 204 пациента с коронавирусом.