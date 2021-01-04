В Тюменской области стабилизируется ситуация с заражениями COVID-19

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Заражения COVID-19 в Тюменской области стабильно идут на спад.

На 4 января 2021 года зарегистрировано 1 тыс. 579 случаев на 100 тыс. населения, это в 1,4 раза меньше, чем в среднем по России, сообщила на заседании регионального оперативного штаба руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

"В целом за последние две недели ситуация стабилизировалась. Есть признаки улучшения. Однако это не повод расслабляться. Напротив, нужно усилить контроль за соблюдением правил санитарно-эпидемиологической безопасности", - сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Заболеваемость взрослых в декабре 2020 года составила 416 случаев на 100 тыс. населения, это в 5,5 раза больше, чем среди детей. Наибольший показатель заболеваемости отмечали среди пожилых 65+ - 262 случая на 100 тыс. населения.

Среди заболевших 44% - это работающее население, 34% - пенсионеры, 12% - неработающее население, 7% - школьники и студенты. При этом 38% заболевших заразились в общественных местах и городском транспорте, 30% - в семьях, 27% - по месту работы.

За последнюю неделю 2020 года коронавирусом заболели 1 тыс. 92 человека, это на 4,5% меньше, чем за предпоследнюю неделю. В течение последних двух недель декабря отмечается снижение общей заболеваемости на 5% по сравнению с аналогичным предшествующим периодом. При этом заболеваемость снизилась во всех возрастных группах, в том числе среди школьников - на 62%.

Евгений Бабенко