Коронавирусная статистика Тюменской области пополнилась еще на 156 случаев

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У 156 жителей Тюменской области выявили COVID-19 за минувшие сутки.

Всего в России по данным на 3 января выявлено 24 тыс. 150 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

В 10,8 % случаев пациенты не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 504 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 19 тыс. 847 человек.

В Москве - 3 тыс. 851 новый случай, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 738, в Московской области - 1 тыс. 539.

В Свердловской области заболели 404 человека, в Челябинской - 2981, в Ханты-Мансийском автономном округе - 224, в Ямало-Ненецком автономном округе - 162, в Курганской области - 108.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 млн 236 тыс. 787 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 58 тыс. 506 летальных исходов, выздоровели 2 млн 618 тыс. 882 человека.