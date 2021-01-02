155 человек заболели COVID-19 в Тюменской области за сутки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Двое детей заболели коронавирусом в Тюменской области

Диагноз COVID-19 подтвержден у 155 жителей Тюменской области по данным на 2 января. Всего за последние сутки в России выявлено 26 тыс. 301 новый случай коронавируса в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

В 14,8 % случаев пациенты не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 447 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 тыс. 897 человек.

В Москве - 5 тыс. 452 новых случая, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 742, в Московской области - 1 тыс. 564.

В Свердловской области заболели 409 человек, в Челябинской - 301, в Ханты-Мансийском автономном округе - 226, в Ямало-Ненецком автономном округе - 168, в Курганской области - 106.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 млн 212 тыс. 637 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 58 тыс. 2 летальных исхода, выздоровели 2 млн 599 тыс. 35 человек.