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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области заявили о стабилизации ситуации с COVID-19

Общество, 17:01 30 декабря 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Суточный показатель заболеваемости COVID-19 в Тюменской области равен 10,3 на 100 тыс. населения, коэффициент распространения — 0,95, что свидетельствует о снижении темпов распространения коронавируса, сказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

По ее словам, более 1 тыс. человек привились вакциной "Спутник V". Ожидается поставка первого транша вакцины "ЭпиВакКорона". У тех, кто участвует в клинических испытаниях этой вакцины, осложнений не зарегистрировано.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 23 тыс. 205 случаев заболевания коронавирусом, 78% из них приходится на Тюмень. За год выявили 52 очага с числом пострадавших около 1,5 тыс. человек и более 7,5 тыс. контактных.

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# коронавирус

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