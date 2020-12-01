Жители Тюменской области в три раза чаще делали покупки в интернете

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Жители Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов в период пандемии в три раза чаще оплачивали товары и услуги в интернете.

За 9 месяцев 2020 года, сообщает пресс-служба отделения Банка России по Тюменской области, они совершили 347 млн операций. Их сумма составила 1,2 трлн рублей, что выше прошлогоднего показателя в 6 раз. Набирает популярность оплата при помощи смартфонов: объем таких операций за год утроился и составил 16 млрд рублей.

Держатели карт также стали чаще использовать их для безналичной оплаты товаров и услуг: количество таких операций выросло на 15%, а число транзакций по получению наличных денег уменьшилось на 22%.

Это объясняется удобством безналичных расчетов, различными программами лояльности банков (кэшбэк, бонусы, мили), а также развитой инфраструктурой обслуживания карт. Так, количество электронных терминалов в торгово-розничной сети региона увеличилось за год на 17% и превысило 114 тыс. штук.

На 1 октября 2020 года жителям Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов выдано 8,6 млн платежных карт, их число увеличилось за год на 8%.