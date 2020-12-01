Россия ввела карантин для приехавших из Великобритании и Северной Ирландии
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Режим изоляции по месту жительства (пребывания) в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Россию должны соблюсти лица, прибывшие из Великобритании и Северной Ирландии, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Постановление главного государственного санитарного врача РФ вступило в силу с 26 декабря.
Требование не распространяется на членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку.