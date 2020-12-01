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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Россия ввела карантин для приехавших из Великобритании и Северной Ирландии

Общество, 10:12 30 декабря 2020

svx.aero | Фото: svx.aero

Режим изоляции по месту жительства (пребывания) в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Россию должны соблюсти лица, прибывшие из Великобритании и Северной Ирландии, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Постановление главного государственного санитарного врача РФ вступило в силу с 26 декабря.

Требование не распространяется на членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку.

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# карантин , коронавирус , Роспотребнадзор

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