В Тюменской области скончались 194 пациента с COVID-19 с начала пандемии

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67-летняя пациентка с COVID-19 скончалась в Тюменской области за минувшие сутки. Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 194 человека, сообщает региональный оперштаб.

В регионе за сутки зарегистрировано 154 новых случая заболевания, в том числе у десяти детей. Всего с начала пандемии - 23 тыс. 49. Выздоровели 161 пациент, за весь период - 21 тыс. 647.

К ИВЛ подключили 15 пациентов. 8 тыс. 914 человек остаются под медицинским наблюдением, 679 - на перевахтовке.