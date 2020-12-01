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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области скончались 194 пациента с COVID-19 с начала пандемии

Общество, 15:16 29 декабря 2020

Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

67-летняя пациентка с COVID-19 скончалась в Тюменской области за минувшие сутки. Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 194 человека, сообщает региональный оперштаб.

В регионе за сутки зарегистрировано 154 новых случая заболевания, в том числе у десяти детей. Всего с начала пандемии - 23 тыс. 49. Выздоровели 161 пациент, за весь период - 21 тыс. 647.

К ИВЛ подключили 15 пациентов. 8 тыс. 914 человек остаются под медицинским наблюдением, 679 - на перевахтовке.

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# коронавирус

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