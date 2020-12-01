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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области вспышка COVID-19 зарегистрирована в доме-интернате для престарелых

Общество, 17:02 28 декабря 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Один очаг COVID-19 в вагайском доме-интернате для престарелых и инвалидов зарегистрирован в Тюменской области, здесь 38 заболевших, сообщает опеативный штаб региона.

С контроля сняли два очага COVID-19 в ярковском и исетском домах-интернатах для престарелых и инвалидов.

В детских образовательных учреждениях региона отсутствуют случаи групповой заболеваемости коронавирусом.

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# коронавирус

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