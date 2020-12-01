  • 28 декабря 202028.12.2020понедельник
  • USD73,6921
    EUR89,8749
  • В Тюмени -8..-10 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

157 случаев COVID-19 зафиксировано в Тюменской области за сутки

Общество, 12:55 28 декабря 2020

Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Далее в сюжете Тюменские медики вылечили 141 пациента от COVID-19 за сутки

157 человек заболели COVID-19 в регионе за сутки. Всего в России выявлено 27 тыс. 787 новых случаяев коронавируса в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

У 13,5% пациентов не было клинических проявлений болезни. Зафиксировано 487 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 20 тыс. 480 человек.

В Москва 6 тыс. 253 новых случаев болезни, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 748, в Московской область - 1 тыс. 606. В Свердловской области заболели 404 человека, в Челябинской области - 311, в Ханты-Мансийском автономном округе - 221, на Ямале - 175, в Курганской области - 103.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 млн 78 тыс. 35 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 55 тыс. 265 летальных исходов, выздоровело 2 млн 471 тыс. 309 человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:04 28.12.2020В Тюмени медики скорой помогли мужчине с открытым переломом голени
13:53 28.12.2020Победителей фестиваля "Жароптицево перо" назвали в Тобольске
13:42 28.12.2020Дмитрий Осипов: волонтеры активно помогают в условиях пандемии
13:20 28.12.2020Операцию "Новый год" проводят пожарные в районах Тюменской области