157 случаев COVID-19 зафиксировано в Тюменской области за сутки

| Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

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157 человек заболели COVID-19 в регионе за сутки. Всего в России выявлено 27 тыс. 787 новых случаяев коронавируса в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

У 13,5% пациентов не было клинических проявлений болезни. Зафиксировано 487 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 20 тыс. 480 человек.

В Москва 6 тыс. 253 новых случаев болезни, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 748, в Московской область - 1 тыс. 606. В Свердловской области заболели 404 человека, в Челябинской области - 311, в Ханты-Мансийском автономном округе - 221, на Ямале - 175, в Курганской области - 103.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 млн 78 тыс. 35 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 55 тыс. 265 летальных исходов, выздоровело 2 млн 471 тыс. 309 человек.