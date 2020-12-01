Тюменская медицина выдержала стресс-тест в период пандемии, считает губернатор

Фото www.tobmed.ru Фото www.tobmed.ru

Беспрецедентный стресс-тест выдержала система здравоохранения Тюменской области в период пандемии COVID-19, подчеркнул губернатор Александр Моор в интервью телеканалу "Регион-Тюмень".

В Тюмени был оперативно развернут первый в стране обсерватор для размещения людей, эвакуированных из очага новой коронавирусной инфекции в Китае.

"У нас было всего двое суток, чтобы подготовиться к приему людей, возможно инфицированных неизвестным тогда вирусом. Мы все делали впервые, с чистого листа", - подчеркнул глава региона.

В самом начале пандемии тюменские врачи спасли жизнь первому пациенту с тяжелейшей формой COVID-19. Впоследствии этот опыт нашел применение в других регионах страны.

"Мы получили неоценимые уроки, которые будут полезны в будущем, увидели узкие места, над которыми нужно поработать. Наши медицинские работники - герои, уникальные люди", - подчеркнул Моор.

Евгений Бабенко