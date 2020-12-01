Меры господдержки для тюменских бизнесменов в COVID-19 были справедливыми, считает Моор

| Фото: со страницы Александра Моора ВКонтакте | Фото: со страницы Александра Моора ВКонтакте

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Несмотря на то, что трехлетний бюджет Тюменской области вышел дефицитным, губернатор Александр Моор не жалеет о мерах господдержки, которую в правительстве региона оказали бизнесу. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Регион-Тюмень".

Он предложил эмоционально вернуться в ту ситуацию, когда эти решения принимались, в последние числа марта. Тогда была ограничена работа предприятий, введена самоизоляция и нерабочие дни. Все это было сделано вовремя и правильно, страна получила возможность подготовить систему здравоохранения и перестроить промышленность на производство СИЗов и медоборудования. В этой ситуации многие предприниматели не понимали, насколько сильно происходящее скажется на их бизнесе.

"Крупные предприятия в любом случае имели возможности для финансового маневра, могли получить поддержку от инвесторов и "перекрыться" кредитами. А малый и средний бизнес что заработали, то и имеют, и простой для них был серьезным ударом. Мы быстро провели консультации с предпринимательскими сообществами, "Опорой России", "Деловой Россией", с депутатами и муниципалитетами", - поясняет Александр Моор.

Губернатор уверен - в правительстве региона приняли верное решение, когда не стали делать отсрочку по налогам, а фактически обнулили их на год. "Отсрочка хороша только на этот период, а что делать бизнесу потом, когда надо будет заплатить сумму налога по отсрочке и текущую сумму? Где гарантия того, что к моменту, когда отсрочка перестанет действовать, у предприятия будет возможность не только сохранить бизнес, но и заработать? Поэтому мы снизили налоги, по которым у нас есть полномочия, до минимально возможных величин", - сообщил глава региона.

Он поблагодарил областных депутатов за оперативность и понимание при принятии законов. Большинство предпринимателей, уверен Моор, оценили этот шаг позитивно, ведь он позволил "оставить" у тюменского бизнеса 3 млрд рублей.

"Также мы дали отсрочку по арендным платежам по земле и недвижимости, льготные кредиты. Может, это небольшие абсолютные цифры, но для каждого предприятия любая копеечка рубль берегла. Я не жалею о своих решениях, это было справедливо для бизнеса - помочь им в трудную минуту. Надеюсь, это будет взаимно", - подытожил губернатор.

Дарья Казакова