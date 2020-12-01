Еще 159 жителей Тюменской области заболели коронавирусом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Коронавирусная инфекция подтвердилась у 159 человек в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявлено 28 тыс. 284 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб 27 декабря.

В 15% случаев пациенты не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 552 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 24 тыс. 390 человек.

В Москве 6 тыс. 620 новых случаев, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 761, в Московской области - 1 тыс. 609.

В Свердловской области заболели 409 человек, в Челябинской области - 316, в Ханты-Мансийском автономном округе - 223, в Ямало-Ненецком автономном округе - 174, в Курганской области - 105.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 млн 50 тыс. 248 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 54 тыс. 778 летальных исходов, выздоровело 2 млн 450 тыс. 829 человек.