У 160 жителей Тюменской области выявили коронавирус за сутки

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Далее в сюжете Число выздоровевших за сутки от COVID-19 превысило число заболевших в регионе

Коронавирусная инфекция подтвердилась у 160 человек в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявлено 29 тыс. 258 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

В 15,6% случаев пациенты не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 567 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 28 тыс. 185 человек.

В Москве 7 тыс. 480 новых случаев, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 755, в Московской области - 1 тыс. 615.

В Свердловской области заболели 406 человек, в Челябинской области - 314, в Ханты-Мансийском автономном округе - 226, в Ямало-Ненецком автономном округе - 176, в Курганской области - 113.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 млн 21 тыс. 964 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 54 тыс. 226 летальных исходов, выздоровело 2 млн 426 тыс. 439 человек.