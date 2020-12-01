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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Число выздоровевших за сутки от COVID-19 превысило число заболевших в регионе

Общество, 13:40 26 декабря 2020

Здравоохранение Тюменской области ВК

163 человека справились с коронавирусной инфекцией в Тюменской области за сутки. Всего с начала пандемии выздоровели 21 тыс. 188 человек, передает региональный оперштаб.

Заболели за сутки 160 человек, из них семь детей. Всего с начала пандемии диагноз COVID-19 поставлен 22 тыс. 579 пациентам.

На ИВЛ остаются 18 человек. Всего под медицинским наблюдением находятся 8 тыс. 783 человека, на перевахтовке - 679.

За весь период в Тюменской области скончались 192 пациента с коронавирусом.

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# коронавирус

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