Еще одна тюменка стала жертвой COVID-19

| Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

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Пациентка с COVID-19 умерла в Тюменской области за сутки, сообщает региональный оперативный штаб 27 декабря. Причиной смерти 52-летней женщины стала полиорганная недостаточность на фоне двухсторонней полисегментарной нижнедолевой пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 193 пациента с коронавирусом.

За минувшие сутки в области зафиксировали 159 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе у семерых детей. Всего с начала пандемии заболели 22 тыс. 738 человек.

157 человек выздоровели, за весь период от новой коронавирусной инфекции вылечились 21 тыс. 345 человек. 18 пациентов остаются на ИВЛ, 8 тыс. 949 человек - под медицинским наблюдением, 679 - на перевахтовке.